ИА Новороссия Коллаж: Царьград Несмотря на вектор, заданный на самом верху, касательно роли русского народа, без которого, по словам президента Путина, "нет и не может быть Русского мира", чиновники агрессивно внедряют чуждую культуру в умы самых маленьких граждан.
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