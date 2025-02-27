Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    "Сажать", "депортировать" и прочее никто не будет. На камеру извинятся, сейчас это модно. Но есть один интересный мом...В Нижнекамске шко...
  • Питер Столыбин
    А не пробовали сами приготовить еду, тогда все проблемы решатся сами собой.«Киллеры курьеров...
  • Владимир Уфимцев
    А что вы хотите? Настоящие хозяева России у нас - это евреи. И реальная власть - в их шаловливых ручонках... И телеви...Проект «Пятая кол...

Мама пришла за дочкой и обомлела: "Все – в хиджабах. Русских малышей учат таджикскому!"

Мама пришла за дочкой и обомлела: "Все – в хиджабах. Русских малышей учат таджикскому!"

ИА Новороссия Коллаж: Царьград Несмотря на вектор, заданный на самом верху, касательно роли русского народа, без которого, по словам президента Путина, "нет и не может быть Русского мира", чиновники агрессивно внедряют чуждую культуру в умы самых маленьких граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Светлана Позднякова
Кошмар‼️Что делают с Россией ⁉️ужас!Но ведь раньше так не было!Что случилось с властями?Кто позволяет?И что же будет дальше?Куда бежать нам русским из своей Страны?Мы здесь чужие стали⁉️🤦🏻‍♀️🤷‍♀️😭😭😭😭
Ответить
8 час.
Владимир Бурнос
+++++++++
Ответить
6 час.
Elena
Чиновников, которые закрывают на это безобразие глаза - за измену Родине, по законам военного времени...
Ответить
5 час.
наверх