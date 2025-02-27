ИА Новороссия Коллаж: Царьград Несмотря на вектор, заданный на самом верху, касательно роли русского народа, без которого, по словам президента Путина, "нет и не может быть Русского мира", чиновники агрессивно внедряют чуждую культуру в умы самых маленьких граждан.