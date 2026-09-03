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Регионы России

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Великобритания вызвала временного поверенного России из-за обвинений Германии

Великобритания вызвала временного поверенного России из-за обвинений Германии

МИД Великобритании присоединился к другим европейским странам, которые ранее выразили претензии российскому дипломату высшего ранга, указывая на причастность России к инциденту, при этом не предоставив подтверждающих доказательств.

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