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В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о недовольстве санкциями ЕС против РФ

В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о недовольстве санкциями ЕС против РФ

Представители бизнеса стран Бенилюкс недоумевают от санкций ЕС против России, поскольку они приносят пользу лишь США, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.

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