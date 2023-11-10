В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о недовольстве санкциями ЕС против РФ

Представители бизнеса стран Бенилюкс недоумевают от санкций ЕС против России, поскольку они приносят пользу лишь США, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.
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