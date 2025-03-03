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В Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура

В Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура

В Харьковской области на востоке Украины был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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