Японский профессор обвинил СССР/Россию в том, что США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Японский историк Тэцуо Арима (Tetsuo Arima / 有馬哲夫) опубликовал в соцсети X пост, в котором возложил вину за американские атомные бомбардировки 1945 года на Советский Союз и его правопреемницу Российскую Федерацию.
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Наша либерастия тоже говорит, что лучше бы русских победили немцы и тогда бы они пили сегодня Баварское...
Ну какая же сволочь этот японский профессор ! Перевернул всё с ног на голову – якобы зверский СССР заставил «бедных» американцев сбросить атомную бомбу на Японию …! Ай, яй, яй …, какие русские изверги ! Вот до какого дикого абсурда может довести изворотливый идиотский западный цинизм, двуличие и двойные стандарты ! Недаром вор кричит: " Я не виноват, что украл у неё деньги из сумки ! Она сама забыла закрыть сумку - вот я и не устоял ! Так что она сама виновата, что я её обокрал"! Или по логике из басни Крылова: "Он сам виноват, что хочется мне кушать" ! Таким вот образом Россию можно обвинить во всём, что угодно, что происходит во всём мире ! Вот такая идиотская "логика" ...!
Так ведь то же самое было в Германии - пиндосы подписали с фашистами Акт капитуляции еще до того когда его подписал СССР!
Причина одна - пиндосам была не нужна Японская народно-демократическая республика на одноименных островах!
Если искать *причины* событий в длиной причинно-следственной связи предшествующих событий ...
Тогда можно указать на ЛЮБОЕ событие в прошлом как на "главную* причину события...
Тогда можно рассуждать так : если бы на японских островах не жили бы японцы...Если бы острова были безлюдны - на японцев никто не сбрасывал бы *бонбы*..!
То есть "причина" бомбардировки - в заселенности островов...
Еще одна причина трагедии - в появлении США...
Не было бы США на Земле - не было бы атомной бомбардировки!..
А если бы не ...появилась Вселенная ...
Тогда тоже не было бы бомбардировки...
Во всем виноват Тот , кто создал Вселенную !)