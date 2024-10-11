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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники полиции Ардонского района совместно с отрядом ЮИД провели акцию «Посвящение в пешеходы!»

В Северной Осетии сотрудники полиции Ардонского района совместно с отрядом ЮИД провели акцию «Посвящение в пешеходы!»

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход» инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Евгения Тавасиева и инспектор ПДН лейтенант полиции Зарина Амбалова ОМДВ России по Ардонскому району вместе с отрядом ЮИД школы селения Кирово провели для первоклассников профилактическую акцию «Посвящение в пешеходы!».

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