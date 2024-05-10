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Илсөя Бәдретдинова улы турында: 21 яшь. Аерым яши, аерым фатирда. Эшли, укый

Илсөя Бәдретдинова улы турында: 21 яшь. Аерым яши, аерым фатирда. Эшли, укый. Аны социаль челтәргә куйганны яратмый, бик каты үпкәли.

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