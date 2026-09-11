Мы на грани: Минфин Украины предупредил о задержке социальных выплат

На Украине могут начаться задержки соцвыплат, сообщил украинский министр финансов Марченко Из-за ограниченной ликвидности бюджета правительство уже вынуждено откладывать часть расходов.
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