Главной темой форума молодых предпринимателей стран ОИС станут креативные индустрии

С 14 по 18 мая в Казани пройдет X форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», где основной акцент будет сделан на креативные индустрии.
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