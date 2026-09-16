Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в результате наезда водителем питбайка в Красноярском крае

Глава ведомства затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в результате наезда водителем питбайка в Красноярском крае

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по факту наезда 15-летним водителем питбайка на 7-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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