В Приангарье руководство теплоснабжающей компании обвинили в мошенничестве

Руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей организации в Иркутской области предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере следователи регионального управления Следственного комитета РФ, 1 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
Руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей организации в Иркутской области предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере следователи регионального управления Следственного комитета РФ, 1 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
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