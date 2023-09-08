В Петербурге скорректировали кадастровую стоимость недвижимости: владельцы объектов шокированы

В Санкт-Петербурге провели перерасчет кадастровой стоимости 3,4 млн объектов недвижимости. В итоге общая суммарная кадастровая стоимость выросла на 78,5%.
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