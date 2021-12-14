Происшествия

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Следователями Северной Осетии окончено и передано в суд уголовное дело в отношении серийного мошенника

Сотрудниками ОМВД России по Правобережному району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего жителя Беслана, обвиняемого в совершении серий преступлений, предусмотренных  ч.

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