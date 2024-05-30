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Дума Читы отклонила инициативу выделить 90 млн рублей на наказы горожан

Дума Читы отклонила инициативу выделить 90 млн рублей на наказы горожан

Депутаты Читы не поддержали предложение своего коллеги Александра Щебенькова об увеличении траты на исполнения наказов горожан с 5 до 90 миллионов рублей.

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