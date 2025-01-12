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Царьград

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США утроили импорт российского шоколада: рекордные $2,5 млн за 2024 год

США утроили импорт российского шоколада: рекордные $2,5 млн за 2024 год

США в три раза увеличили закупки российских продуктов из какао, достигнув рекордных 2,5 миллиона долларов с января по ноябрь 2024 года.

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