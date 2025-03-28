Саратовская область: Губернатор объявил тревогу из-за угрозы атаки дронов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов. После получения информации от министерства обороны системы оповещения активированы, а экстренные службы находятся в полной готовности к возможным действиям.
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