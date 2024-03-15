Пенсионеров из Выхина-Жулебина приглашают на занятия по бисероплетению

Центр московского долголетия «Жулебино» приглашает пенсионеров района на занятия по бисероплетению. — Бисероплетение — это один из видов декоративно-прикладного искусства, рукоделия, это создание украшений и художественных изделий, в основу которых входит бисер, — рассказали организаторы.
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