Пенсионеров из Выхина-Жулебина приглашают на занятия по бисероплетению

Центр московского долголетия «Жулебино» приглашает пенсионеров района на занятия по бисероплетению. — Бисероплетение — это один из видов декоративно-прикладного искусства, рукоделия, это создание украшений и художественных изделий, в основу которых входит бисер, — рассказали организаторы.