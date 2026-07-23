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За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 157 раз

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 157 раз

За прошедшие сутки ВСУ более 150 раз атаковали с помощью дронов 14 районов Белгородской области. Об этом заявил врио губернатора Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

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Комментарии
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Betahon
Все-таки надо восстанавливать мобильные объектовые гражданские группы по предотвращению налетов и ликвидации БПЛА, аналогичные бригадам борьбы с пожарами в период ВОВ. Более того, ЧОПы, охраняющие объекты должны помимо своих прямых обязанностей, отвечать за антидроновую безопасность. Конечно, потребуется их оснащение спецтехникой, что будет связано с внесением дополнением в &quot;Закон об оружии&quot; и др. Также стоит вопрос и о легализации деятельности PMC(Частные военные компании)🤔, реальная практика которых уже существует в интересах государства, но только за границей...
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