За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 157 раз

Betahon

Все-таки надо восстанавливать мобильные объектовые гражданские группы по предотвращению налетов и ликвидации БПЛА, аналогичные бригадам борьбы с пожарами в период ВОВ. Более того, ЧОПы, охраняющие объекты должны помимо своих прямых обязанностей, отвечать за антидроновую безопасность. Конечно, потребуется их оснащение спецтехникой, что будет связано с внесением дополнением в "Закон об оружии" и др. Также стоит вопрос и о легализации деятельности PMC(Частные военные компании)🤔, реальная практика которых уже существует в интересах государства, но только за границей...