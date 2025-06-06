RT Russia
Два дрона ВСУ уничтожили в Белгородской области за утро

Два дрона ВСУ уничтожили в Белгородской области за утро

В Минобороны России сообщили об уничтожении двух дронов ВСУ в Белгородской области за утро. «В период с 08:50 до 10:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Комментарии
