Два дрона ВСУ уничтожили в Белгородской области за утро

В Минобороны России сообщили об уничтожении двух дронов ВСУ в Белгородской области за утро. «В период с 08:50 до 10:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.
