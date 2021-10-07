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Смогут ли украинцы сами освободить страну от прозападных марионеток?

Смогут ли украинцы сами освободить страну от прозападных марионеток?

Когда у нас заходит речь про будущее Украины, обычно разговор сводится к тому, что украинцы сами должны решить свою судьбу.

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Серж Южанин
andmitry
конечно решат сами.... и развалятся на кучку стран. Галиция - в польшу, закарпатье - в румынию... восток - в Россию... киев как город-государство будет истинно националистически украинским... Но недолго.
Серж Южанин
Картинка с экрана польского ТВ...
игорь пехов
они не хотят,,они привыкшие
scafform
А зачем России ЭТО???
Mike х
Нам надо у себя все привести в порядок-а уж потом украинцам советовать и помогать решить их проблемы
хохлошумер
Там уже два поколения быдляка! Эту мразь только в расход!
Владимир Руднев
Как говорят.."как мёртвому припарки".. оживет ли от каких либо процедур,..уже поздно что либо менять,там уже дети националисты с проамериканскими и и проевропейскими симпатиями,ценностями и предпочтениями, даже в детских садах деткам промывают мозги и учат что есть страна враг украинским деткам и это Россия...
Алексей Сафронов
При всём умном, но на самом деле словоблудии о нынешней Руине, а особенно попыткой автора сравнивать ныне происходящее с другими историческими событиями в России, то, мне кажется, что это сравнение совсем-совсем некорректно. На надо забывать что во всех тех случаях, что вспоминает "о средних веках", тогда Руина не была охвачена фашистской человеконенавистнической идеологией, а потому-то была принята в объятия России. Вывод: пока не вымрет мразь на нынешней Руине, нам там делать нечего.

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