Военными следователями устанавливаются обстоятельства убийств четырех жителей деревни Рубанщина Курской области

В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре жилого сектора деревни Рубанщина Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти.