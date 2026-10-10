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Поезд сбил выехавший на пути автомобиль в Алтайском крае

Поезд сбил выехавший на пути автомобиль в Алтайском крае

ДТП на железнодорожном переезде произошло на станции Штабка в Алтайском крае в ночь на 10 октября. Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, водитель выехал на пути перед приближающимся поездом.

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