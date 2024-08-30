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Маск ожидает новых нападок на X в США в случае победы Харрис

Маск ожидает новых нападок на X в США в случае победы Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что такие же нападки, как в Бразилии, ждут X (ранее Twitter) в США, если на предстоящих выборах победит кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

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