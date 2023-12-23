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Сбежал с Украины бороться за Украину в Европу

Сбежал с Украины бороться за Украину в Европу

Новость прекрасная во всех отношениях.Воспользовавшись саммитом Евросоюза с Украины сбежал ведущий "24 канала" Алексей Печий, который заявил, что не собирается возвращаться на Украину и будет бороться за Украину в Европе.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Да пусть бегут потом плачут все было а сейчас нет ничего Россия не потеряла ни чего и ни кого убежал Максим да и бог с ним удачи им в бегах
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12 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
И бегут неуклюже пропагандоны по лужам, а за ним грязища рекой. И неясно подонкам, что их место под шконкой, и не ждет светлый шлях никакой! (Шлях - на украинском языке ПУТЬ)
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11 час.
Вячеслав Васильев
Когда же наш Соловей со скобеевой и к.о. рванут .))
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8 час.

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