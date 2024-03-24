Русские флаги по всему миру – "Крокус" будет восстановлен: Что известно к этому часу о теракте

Выяснились последние данные относительно теракта в "Крокус Сити Холле".Могли работать две группы боевиков Появились сведения о том, что при атаке на "Крокус Сити Холле" в здании могли работать сразу две группы боевиков.
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