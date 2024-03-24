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Царьград

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Русские флаги по всему миру – "Крокус" будет восстановлен: Что известно к этому часу о теракте

Русские флаги по всему миру – "Крокус" будет восстановлен: Что известно к этому часу о теракте

Выяснились последние данные относительно теракта в "Крокус Сити Холле".Могли работать две группы боевиков Появились сведения о том, что при атаке на "Крокус Сити Холле" в здании могли работать сразу две группы боевиков.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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14 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Кому нужен этот сарай в котором  кривляются и  гавкают на Россию бездельники. Страна воюет, а  бездельники  прыгают и кривляются. Допрыгались.
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13 час.

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