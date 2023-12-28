1 января в городе, который не перестает удивлять, станет еще одной достопримечательностью больше. Один из самых активно развивающихся мегаполисов мира, Дубай не снижает темпа и продолжает поражать воображение своих гостей.
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