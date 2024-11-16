Федеральные власти запретят майнить криптовалюты в ДНР вопреки желанию Пушилина

В материалах назначенной на 18 ноября правительственной комиссии по развитию электроэнергетики говорится, что Кабинет министров Российской Федерации с декабря 2024 года может запретить работу майнеров криптовалют, включая участников майнинг-пулов, в ряде регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии