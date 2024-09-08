Захарова анонсировала чувствительный ответ на санкции против журналистов РФ

Ответы России на санкции против российских журналистов будут чувствительными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя последние санкции США.
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