Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова анонсировала чувствительный ответ на санкции против журналистов РФ

Захарова анонсировала чувствительный ответ на санкции против журналистов РФ

Ответы России на санкции против российских журналистов будут чувствительными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя последние санкции США.

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