Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Посмотрите как они обдирают население, посетите погост и увидеть как они пытаются унизить наших спокойных родственников.Цыгане веками уму...
  • Eduard
    В мире у всех есть чья-то земляно воняют самураи почему-то и из-за островов!Япония обескураже...
  • Александр Балушкин
    А у нас?"Комок вот тут, с...

Концертный менеджер рассказала, почему не удалось спасти Пашу Техника

Концертный менеджер рассказала, почему не удалось спасти Пашу Техника

Концертный менеджер Мария Гроссман поделилась своим мнением относительно смерти рэпера Паши Техника и попыталась привлечь внимание к проблемам наркозависимости и причинам, по которым больным, особенно если они известные личности, вовремя не оказывается помощь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Так он наркоман?
Ответить
18 час.
наверх