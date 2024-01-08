Ретроградный Юпитер прилетел Киркорову и Лолите откуда не ждали

Много шума наделала «голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой. Думается, кого волнует закрытое сборище взрослых, с дресс-кодом в формате «Почти голая»? Гости в разной степени обнаженности дефилировали по клубу, пили шампанское, танцевали и резвились.
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