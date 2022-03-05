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Вудкрофт о 0-2 со СКА: «В Минске будем бороться до последнего, играть на победу»

Тренер минского «Динамо» пообещал борьбу до последнего в домашних матчах со СКА. В двух первых матчах серии первого раунда Кубка Гагарина клуб из Санкт-Петербурга одержал победы и захватил лидерство – 2-0.

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