РИАП "АПРАЛ" МТ

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Корабль с киноэкипажем на борту включил двигатели на торможение, и спускаемая капсула готовится к приземлению

Корабль с киноэкипажем на борту включил двигатели на торможение, и спускаемая капсула готовится к приземлению

Космический аппарат «Союз МС-18» производит подготовительные маневры и включил двигатели на торможение, дабы начать посадку по строго заданным параметрам вместе с Пересильд и Шипенко, которые в полном объеме выполнили порученную им работу.

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