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Глава Самарской области просит прокуратуру проверить решения по госфинансированию футбола и связанные с «Крыльями» сделки агентов Андреева и Трабукки (РБК)

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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