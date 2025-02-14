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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей. В АПЛ у них 2 победы в 9 играх

«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей. В АПЛ у них 2 победы в 9 играх

В пятницу команда тренера Энцо Марески уступила «Брайтону» (0:3) в рамках Премьер-лиги. У «Челси», таким образом, 3 поражения в последних 4 играх.

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