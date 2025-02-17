Депутат: США заставят Украину признать результаты переговоров с Россией

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады и член движения «Другая Украина», утверждает, что США найдут способы заставить Киев принять итоги переговоров между Россией и Штатами, которые пройдут в Саудовской Аравии.
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