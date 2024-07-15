Аферист расплачивался сувенирными купюрами в магазинах Караганды

Его вычислили благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает Polisia.kz. Сотрудники следственно-оперативной группы Михайловского отдела полиции УП города Караганды задержали подозреваемого в мошенничестве 52-летнего мужчину.
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