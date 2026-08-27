В Непале после наводнения числятся пропавшими без вести 826 человек

Число пропавших без вести После сильного наводнения в Непале число пропавших без вести достигло 826 человек, сообщили в Национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.
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