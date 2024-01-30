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«Переключиться с российского чемпионата на испанский тяжеловато». Экс-игрок «Реала Сосьедад» — о Захаряне

«Переключиться с российского чемпионата на испанский тяжеловато». Экс-игрок «Реала Сосьедад» — о Захаряне

Георгий Деметрадзе высказался о процессе адаптации Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Бывший форвард сборной Грузии, владикавказской «Алании», киевского «Динамо» и «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался о затянувшейся адаптации Арсена Захаряна в клубе из Сан-Себастьяна.

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