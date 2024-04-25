Гранатометчики армейского корпуса ВВО на Сахалине продолжают обучение на полигоне «Троицкий»

На практическом этапе подготовки гранатометчики выполнят учебные подготовительные стрельбы по мишеням патронами калибра 5,45-мм с применением специальных вкладных стволов для РПГ.
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