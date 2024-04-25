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Закон, порядок, государство

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Гранатометчики армейского корпуса ВВО на Сахалине продолжают обучение на полигоне «Троицкий»

Гранатометчики армейского корпуса ВВО на Сахалине продолжают обучение на полигоне «Троицкий»

На практическом этапе подготовки гранатометчики выполнят учебные подготовительные стрельбы по мишеням патронами калибра 5,45-мм с применением специальных вкладных стволов для РПГ.

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