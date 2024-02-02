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Блогер решил поездить по Японии без билета: в итоге получил штраф и депортацию

Блогер решил поездить по Японии без билета: в итоге получил штраф и депортацию

Популярный блогер Фидиас Панайоту решил, что ему все позволено. В путешествии по Японии он начал на камеру совершать мелкие нарушения — сбежал из пятизвездочного отеля без оплаты за завтрак и попытался бесплатно проехать в скоростном поезде.

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