Блогер решил поездить по Японии без билета: в итоге получил штраф и депортацию

Популярный блогер Фидиас Панайоту решил, что ему все позволено. В путешествии по Японии он начал на камеру совершать мелкие нарушения — сбежал из пятизвездочного отеля без оплаты за завтрак и попытался бесплатно проехать в скоростном поезде.