Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    В Сирии всё в руках наших переговорщиках по военным базам. Успехов нашим мидовцам в Сирии. РВСН.Богданов: РФ уста...
  • Сергей Храмов
    Москалькаова Блажен кто верует.. РВСНМоскалькова попро...
  • Алекс Сэм
    Рано или поздно грохнет она этого самоубийцуЖитель Алтайского...

Эрдоган: лидеры Сомали и Эфиопии договорились об урегулировании конфликта

Эрдоган: лидеры Сомали и Эфиопии договорились об урегулировании конфликта

Лидеры Сомали и Эфиопии достигли договоренности по урегулированию конфликта между странами. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх