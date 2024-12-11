Эрдоган: лидеры Сомали и Эфиопии договорились об урегулировании конфликта

Лидеры Сомали и Эфиопии достигли договоренности по урегулированию конфликта между странами. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом, передает ТАСС.