Эрдоган: лидеры Сомали и Эфиопии договорились об урегулировании конфликта

Лидеры Сомали и Эфиопии достигли договоренности по урегулированию конфликта между странами. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом, передает ТАСС.
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