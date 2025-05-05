Генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал картинку с горящим Кремлём от Андрея Ермака. По его словам, киевский режим охвачен массовым психозом, отвергая перемирие и угрожая безопасности лидеров на праздновании Дня Победы в Москве.
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