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Царьград

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  • alik3456 Джексон
    Так не кому их выгнать. Настоящих буйных мало , вот и нету вожаков...Это обращение к в...
  • alik3456 Джексон
    У этих 20 летних чиновников мозг уже жиром заплыл и работать уже не может, да ещё в 90-е ездили в америку для промывк...Это обращение к в...
  • Игорь Ямкач
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Генерал-майор Ивлев: Психоз охватил Киев из-за образа горящего Кремля

Генерал-майор Ивлев: Психоз охватил Киев из-за образа горящего Кремля

Генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал картинку с горящим Кремлём от Андрея Ермака. По его словам, киевский режим охвачен массовым психозом, отвергая перемирие и угрожая безопасности лидеров на праздновании Дня Победы в Москве.

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