Генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал картинку с горящим Кремлём от Андрея Ермака. По его словам, киевский режим охвачен массовым психозом, отвергая перемирие и угрожая безопасности лидеров на праздновании Дня Победы в Москве.