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Что будет если высунуть голову без шлема в космос: ученые показали симуляцию

Что будет если высунуть голову без шлема в космос: ученые показали симуляцию

Недавно исследователи составили гипотетическую модель, показывающую, что произойдет с нашим телом в открытом космосе.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Идиотский  вопрос  от неучей.Уже  в  школе  60  лет  назад мы  знали, что  это моментальная  гибель всех в корабле. Воздух в миг вылетит в космос  при открытом люке.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Шо будет, шо будет???...СДОХЕШЬ....
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14 час.
Дмитрий Боев
Когда Светлана Савицкая в 1984 году делала в открытом космосе серию технологических экспериментов по сварке, она случайно пальцем рукавицы скафандра коснулась места сварки, в рукавице проплавилась дырочка. Однако, удалось зажать повреждённое место и с помощью Джанибекова уйти обратно в корабль. И остаться живой и целой.
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14 час.

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