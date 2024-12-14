Недавно исследователи составили гипотетическую модель, показывающую, что произойдет с нашим телом в открытом космосе.
Что будет если высунуть голову без шлема в космос: ученые показали симуляцию
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Идиотский вопрос от неучей.Уже в школе 60 лет назад мы знали, что это моментальная гибель всех в корабле. Воздух в миг вылетит в космос при открытом люке.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Шо будет, шо будет???...СДОХЕШЬ....
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14 час.
Дмитрий Боев
Когда Светлана Савицкая в 1984 году делала в открытом космосе серию технологических экспериментов по сварке, она случайно пальцем рукавицы скафандра коснулась места сварки, в рукавице проплавилась дырочка. Однако, удалось зажать повреждённое место и с помощью Джанибекова уйти обратно в корабль. И остаться живой и целой.
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14 час.
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