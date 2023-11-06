Классический Dodge Charger превратили в 1000-сильный рестомод на «механике». Модель дебютировала на выставке SEMA в Лас-Вегасе

Dodge Charger превратили в свирепый 1000-сильный рестомод с 7,0-литровым двигателем V8. Американское тюнинг-ателье Ringbrothers, сделавшее себе имя на модификации классических американских автомобилей, представило на тюнинговой выставке SEMA Show в 2023 году канонический Dodge Charger, доработанный собственными силами.
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