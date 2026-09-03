SUSANIN
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SUSANIN

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Бетономешалка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась в Удмуртии

Бетономешалка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась в Удмуртии

Вавож. Удмуртия. Бетономешалка вылетела с дороги и перевернулась в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщила ГАИ МО МВД «Увинский».

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