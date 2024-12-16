В Астрахани на полицейского произошло нападение

Сотрудник правоохранительных органов находился при исполнении. Местный житель сядет на скамью подсудимых после того, как несколько раз ударил сотрудника полиции: следователи регионального СУ СК России возбудили уголовное дело.
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