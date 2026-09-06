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Аргументы недели

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«Рай» на бумаге, вымирание в реальности: чему Россия должна научиться на примере демографического доклада Еврокомиссии

«Рай» на бумаге, вымирание в реальности: чему Россия должна научиться на примере демографического доклада Еврокомиссии

Рекламные видеоролики современных жилых комплексов обычно рисуют идиллическую картинку: зелёные дворы, детские площадки, школы в шаговой доступности.

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