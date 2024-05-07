В начале 2024 года лидеры рынка смартфонов стали iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra

Исследование Global Monthly Handset Model Sales Tracker от Counterpoint Research выявило, что в первом квартале 2024 года наибольшую популярность на рынке смартфонов завоевали устройства от Apple и Samsung.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии