В начале 2024 года лидеры рынка смартфонов стали iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra

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Исследование Global Monthly Handset Model Sales Tracker от Counterpoint Research выявило, что в первом квартале 2024 года наибольшую популярность на рынке смартфонов завоевали устройства от Apple и Samsung.

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