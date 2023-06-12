БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Dolce & Gabbana: Зеленский набрал элитную роту

Dolce & Gabbana: Зеленский набрал элитную роту

Киевские депутаты придумали схему, как спасти себя и сыновей «толстых кошельков» от утилизации Светлана Гомзикова На фото: подготовка гражданских добровольцев к службе в украинской армии проходит в Киевской области (Фото: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/TASS) Материал комментируют: Наталья Макеева Пока рекрутские команды украинских военкомов рыщут по городам и селам «незалежной» в поисках мобилизационного ресурса и отлавливают всех, кто случайно оказался у них на пути, ушлые киевские депутаты придумали схему, как спасти себя и других состоятельных горожан от утилизации на фронте.

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