Киевские депутаты придумали схему, как спасти себя и сыновей «толстых кошельков» от утилизации Светлана Гомзикова На фото: подготовка гражданских добровольцев к службе в украинской армии проходит в Киевской области (Фото: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/TASS) Материал комментируют: Наталья Макеева Пока рекрутские команды украинских военкомов рыщут по городам и селам «незалежной» в поисках мобилизационного ресурса и отлавливают всех, кто случайно оказался у них на пути, ушлые киевские депутаты придумали схему, как спасти себя и других состоятельных горожан от утилизации на фронте.