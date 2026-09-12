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Биолог рассказала о местах произрастания трюфеля в России

Биолог рассказала о местах произрастания трюфеля в России

Трюфель, ценный гриб, традиционно ассоциируется с регионами Западной Европы, однако в России также существуют территории, где он произрастает естественным образом.

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